Sismo de 5,5 abala costa adriática em Itália

O epicentro do terramoto foi a 35 quilómetros da costa de Pesaro, uma cidade do litoral na região de Marche, e a uma profundidade de 7 quilómetros, segundo o Instituto Italiano de Geofísica e Vulcanologia (INGV).

A terra tremeu pouco depois das 07:00 (locais) e o abalo terá sido sentido em Roma, do outro lado do país, e também nas regiões do norte de Veneto, Friuli e Trentino. Segundo a BBC , o sismo também foi sentido noutros países, nomeadamente na zona dos Balcãs: Eslovénia, Croácia e Bósnia e Herzegovina.

O gabinete da primeira-ministra Giorgia Meloni informou que está em "contacto constante" com a Proteção Civil e a acompanhar todos os desenvolvimentos. O Ministério da Cultura já ativou as unidades de crise para realizar as primeiras inspeções nas zonas afetadas pelo sismo e verificar eventuais danos no património cultural.

O centro de Itália é uma das zonas sísmicas mais ativas da Europa. Um sismo de magnitude 6,2 em 2016 matou 299 pessoas, a maioria delas na vila montanhosa de Amatrice.