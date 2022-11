Finlândia vai construir muro de 250 quilómetros na fronteira com a Rússia

A Finlândia prepara-se para construir uma vedação com mais de 250 quilómetros ao longo da fronteira com a Rússia. O objetivo é travar a migração em massa e aumentar a segurança militar na região. Os custos ascendem às centenas de milhões de euros.

São 250 quilómetros de vedação que vai proteger as regiões mais criticas da fronteira de 1.300 quilómetros entre a Finlândia e a Rússia. Uma extensão, até agora, ocupada apenas por floresta densa.

A fortificação é apenas uma parte das construções que acontecem um pouco por todo o território finlandês, desde o inicio da guerra na Ucrânia. Os materiais utilizados são escolhidos já a pensar em tempos difíceis.

A Defesa da Finlândia teme a migração em massa a partir da Rússia - à semelhança do que aconteceu em 2021 na fronteira polaco-bielorrussa - como forma de retaliação de Moscovo pela adesão à NATO. Estima-se que a construção demore entre três e quatro anos até estar finalizada.

Até lá, Helsínquia mantém-se alerta, com exercícios militares cada vez mais regulares e com um aumento, já anunciado, de 20% do orçamento para a Defesa do país.