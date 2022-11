Nola já pode reformar-se e tudo graças a um vídeo do TikTok

“A vida não devia ser tão dura”, escreveu Devan Bonagura, um conhecido tiktoker , num vídeo onde aparecia Nola, uma funcionária do supermercado Walmart, nos Estados Unidos. A imagem de Nola com ar cansado na hora da pausa emocionou os seguidores de Devan que, de imediato, concordaram com o tiktoker .

As dezenas de milhões de visualizações e os mais de 30 mil comentários levaram Devan Bonagura a abrir um GoFundMe, a 3 de novembro, com o objetivo inicial de angariar 10 mil dólares. No entanto, os internautas foram mais longe e juntaram perto de 100 mil dólares, um valor próximo do que Nola precisava para pagar o empréstimo da casa e se reformar.

O momento em que o tiktoker entregou o dinheiro a Nola foi registado para a rede social. No vídeo, é possível ver Devan a dirigir-se à funcionária, dizendo-lhe que “era muito trabalhadora” e que “estavam muito orgulhosos dela”, garantindo ainda que irá “receber cada dólar doado”.

“Nós queremos oferecer-lhe 110.000 dólares que foram angariados para si”, afirmou.

Nola agradeceu, mas garantiu que iria continuar a trabalhar, uma vez que ainda faltavam 60 mil dólares.