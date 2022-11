O Serviço Geológico dos EUA (USGS) adianta que o terramoto ocorreu a uma profundidade de 24,8 quilómetros, que se estende no mar a cerca de 207 quilómetros do sudeste de Neiafú.

“Um alerta urgente está agora em vigor para todo sos habitantes de Tonga devido a um forte terramoto, que está a ser sentido no país esta noite. Por favor, dirijam-se i mediatamente para o interior até mais informações” , lê-se na página do Facebook do serviço de meteorologia de Tonga.

O Governo de Tonga emitiu um alerta de tsunami esta sexta-feira, após um terramoto de magnitude 7.3 ser registado no mar a cerca de 207 quilómetros da capital. Os residentes estão avisados para se deslocarem para o interior do país, para terrenos mais altos.

Foi emitido um alerta de tsunami para a Samoa Americana, de acordo com o Pacific Tsunami Warning Center (PTWC). As ondas perigosas de tsunami ,provenientes do terramoto, são possí­veis a 300 km do epicentro ao longo das costas de Niue e Tonga, acrescentou.

Recorde-se que no início deste ano, a costa da ilha do Pacífico Sul de Tonga foi atingida por um tsunami, após uma violenta erupção vulcânica.