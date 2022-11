Projeto turístico sustentável resgata aldeia chinesa da pobreza

Há quatro anos, o rendimento anual desta aldeia na China chegava a pouco mais de 400 euros.

Aqui, moravam cerca de 60 famílias e muitas foram obrigadas a mudar de casa e de vida. Com a pobreza extrema pelo menos metade das pessoas teve que sair da aldeia.

Mas tudo mudou quando, em 2018, um grupo de especialistas de uma Universidade no sul da China propôs o chamado "Plano Azheke", com o objeitvo de alcançar o desenvolvimento sustentável através do turismo local.

Desde aí, a aldeia ganhou uma nova vida e o regresso de quem foi obrigado a sair aconteceu.