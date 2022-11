Seis pessoas morreram na sequência da queda de duas aeronaves em Dallas, EUA

Seis pessoas morreram devido à colisão de dois aviões militares históricos, no sábado, durante um espetáculo aéreo em Dallas, nos Estados Unidos, informaram as autoridades.

"De acordo com o médico legista do condado de Dallas, há um total de seis mortes no acidente de sábado, no espetáculo aéreo 'Wings over Dallas' (Asas sobre Dallas)", escreveu hoje no Twitter o juiz do condado de Dallas, Clay Jenkins, acrescentando que as autoridades continuam a trabalhar para identificar as vítimas.