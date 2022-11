Camionistas espanhóis voltam à greve

Os camionistas espanhóis estão novamente em greve por tempo indeterminado, num protesto de pequenas e médias empresas e independentes.

O movimento não tem o apoio das grandes associações do setor, mas só na segunda-feira juntou mais de 1.500 pessoas nas ruas de Madrid, segundo a polícia espanhola.

Os trabalhadores contestam o acordo alcançado em março, depois da greve de 20 dias que causou problemas de abastecimento em Espanha e levou à detenção de dezenas de pessoas.

Agora, oito meses depois, dizem que o acordo não está a ser cumprido e que os camionistas continuam, em muitos casos, a trabalhar com perdas.

O Governo de Pedro Sánchez diz que a paralisação teve, até agora, impactos "mínimos".

No entanto, coincide com a época do ano com maior volume de vendas, em vésperas da 'black friday' e em época do Natal para as grandes superfícies e cadeias de abastecimento.