A imagem foi captada perto de nove horas e meia depois da descolagem. Nessa altura, a cápsula Órion já se encontrava a mais de 90 mil quilómetros da Terra. Durante o percurso até à Lua, as 16 câmaras que foram colocadas no aparelho irão registar novos pormenores do satélite natural da Terra.

A missão Ártemis I foi lançada esta quarta-feira, pelas 06:48 (hora local, 11:48 em Lisboa), a partir do Centro Espacial Kennedy, no estado norte-americano da Florida. Faz parte de um novo programa espacial norte-americano que tem como objetivo voltar a colocar humanos na superfície lunar.

O planeta Terra é o protagonista de uma “selfie” espacial, captada pela missão Ártemis I. A imagem mostra o “planeta azul” ao fundo, com a cápsula Órion a aparecer também no plano – uma adaptação ao estilo moderno da fotografia. É a primeira vez em 50 anos que se volta a ver a Terra desta perspetiva.

Esta primeira viagem é um ensaio que antecede as missões tripuladas. Durante os 26 dias da missão – inicialmente era suposto durar 42 dias, mas foi reduzida devido ao atraso no lançamento – a sonda Órion irá testar as operações e infraestruturas, assim como os sistemas de comunicação presentes na cápsula.

As condições para os astronautas são também uma preocupação. Por essa razão, vão a “bordo” da Órion três manequins: “Moonikin Campos”, em homenagem ao engenheiro Arturo Campos que deu um contributo fundamental para o regresso da missão Apolo 13; e Helga e Zohar, dois manequins que vão avaliar as condições a que os humanos estarão sujeitos durante a missão. E não vão sós: além dos manequins, estão também a bordo o boneco da Ovelha Choné e um do Snoopy.

Um dos principais desafios será na aterragem, onde o escudo térmico irá ser posto à prova perante as condições de alta velocidade e de elevada temperatura que caracterizam a entrada na atmosfera terrestre.