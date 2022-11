Navio petroleiro atingido por drone com bomba na costa de Omã

Um petroleiro associado a um bilionário israelita foi atingido por um drone que transportava uma bomba na costa de Omã, disse esta quarta-feira uma autoridade de defesa baseada no Médio Oriente.

O ataque aconteceu na noite de terça-feira na costa de Omã, declarou à agência de notícias Associated Press (AP) a autoridade de defesa, que falou sob condição de anonimato, pois não tinha autorização para discutir o caso publicamente.

"Estamos cientes do incidente e este está a ser investigado neste momento", afirmaram à AP as Operações Comerciais Marítimas do Reino Unido, uma organização militar britânica na região que monitoriza a navegação.