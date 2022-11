Presidente chinês repreende primeiro-ministro do Canadá na cimeira do G20

O Presidente chinês, Xi Jinping, repreendeu na quarta-feira o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, em frente às câmaras, na cimeira do G20, numa contenda pública incomum, que pode complicar ainda mais as relações bilaterais.

"Ir contar aos jornais sobre aquilo que falamos não é apropriado", disse Xi a Justin Trudeau, de acordo com um vídeo registado pelos jornalistas em Bali, na Indonésia. Xi referia-se a informações difundidas pela imprensa, sobre uma conversa entre os dois.

Órgãos de comunicação canadianos e internacionais, que citaram pessoas familiarizadas com o encontro, relataram que o primeiro-ministro canadiano expressou preocupações com a alegada interferência chinesa nas eleições do seu país.

"Além disso, não foi assim que a conversa se realizou", acrescentou Xi, acusando Trudeau de falta de sinceridade.

As observações de Xi foram traduzidas para o inglês por um intérprete."Se houver sinceridade [da sua parte], então devemos ter uma discussão baseada no respeito mútuo. Se não houver, é difícil esperar mais", afirmou o líder chinês.

O Presidente chinês aparentemente tenta despedir-se do primeiro-ministro canadiano, mas este responde. "No Canadá, acreditamos no diálogo livre, aberto e franco, e é isso que continuaremos a fazer", disse Justin Trudeau, em inglês.

"Vamos continuar a procurar trabalhar juntos de forma construtiva, mas vão haver coisas sobre as quais não concordamos", acrescentou.

Xi Jinping pôs então fim à conversa, afirmando por duas vezes: "Cabe a si criar as condições [necessárias para melhorar as relações] ".

China minimiza caso

Questionada hoje sobre o incidente, a porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros da China Mao Ning minimizou o caso.

"O vídeo (...) contém uma breve conversa entre os líderes dos dois países, durante a cimeira do G20. Isso é algo normal", apontou.

"Não acho que deva ser interpretado como uma crítica ou repreensão a alguém por parte do Presidente Xi", acrescentou.

A reunião de terça-feira entre Xi Jinping e Justin Trudeau foi o primeiro diálogo cara a cara entre os dois líderes desde 2019.

A polícia federal canadiana indicou, na quinta-feira passada, que estava a investigar a alegada criação ilegal de "esquadras" pela China no Canadá, para controlar em particular chineses exilados ou a residir no país.

Justin Turdeau também disse, na semana passada, que a China estava a conduzir "jogos agressivos", depois de a emissora canadiana Global News ter avançado informações sobre a interferência chinesa no processo eleitoral do Canadá.

As relações entre Pequim e Otava deterioraram-se acentuadamente nos últimos anos, sobretudo depois da detenção, em 2018, pelo Canadá, a pedido dos Estados Unidos, da diretora financeira do grupo chinês das telecomunicações Huawei.