Proteção de casamento inter-racial e entre pessoas do mesmo sexo avança nos EUA

O processo legislativo que visa proteger casamentos inter-raciais e de pessoas do mesmo sexo avançou no Senado dos EUA, na quarta-feira, o que coloca esta legislação em vias de consagração na lei federal.

Os democratas contaram com os votos de 12 republicanos e a votação final pode ocorrer ainda esta semana ou no final do mês.

O líder da maioria democrata no Senado, Chuck Schumer, disse que a proposta, ao garantir que as uniões são reconhecidas legalmente, é uma hipótese de o Senado "viver conforme os seus elevados ideais" e proteger a igualdade do casamento para todas as pessoas.

A nova lei "vai fazer do país (EUA) um lugar melhor melhor e mais justo para viver", disse Schumer, acrescentando que a sua própria filha e a esposa esperam um bebé no próximo ano.