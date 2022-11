Um incêndio atingiu uma zona de estúdios da Globo, no Rio de Janeiro. De acordo com a imprensa brasileira, não há informação de feridos, mas as chamas terão afetado o cenário de uma novela.

Segundo o Globo, “não havia profissionais no local no momento do incêndio e não houve feridos”.

Para o local foram mobilizados vários meios do 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros.