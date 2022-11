Nova Iorque em alerta com aproximação de tempestade

O estado de Nova Iorque está em alerta por causa de tempestade que vai atravessar a região nos próximos dias. Apesar de ainda faltar mais de um mês para o início do inverno, neva como se fosse janeiro.

Os meteorologistas dizem que os termómetros desceram, abruptamente, para temperaturas mais de 15 graus abaixo do normal para esta época do ano. E as autoridades lançaram um alerta para que a população se proteja.

Em algumas localidades foi decretado o estado de emergência e acionadas as equipas de Proteção Civil. Há cidades onde é mesmo proibido conduzir veículos privados até segunda-feira, com exceção para as emergências. Há ainda aeroportos fechados e muitas estradas intransitáveis.

As próximas horas preveem-se complicadas quando, segundo os meteorologistas, as condições atmosféricas piorarem e nevar ainda mais.