Biden abre época festiva do Dia de Ação de Graças e perdoa dois perus

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, celebrou esta segunda-feira uma tradição com 75 anos e perdoou um par de perus reservado ao Dia de Ação de Graças, enquanto lembrava os resultados das eleições intercalares.

"Os votos chegaram, foram contados e verificados", disse o chefe de Estado norte-americano ao dar as boas-vindas a Chocolate e Chip antes de centenas de pessoas se reunirem no Jardim Sul, na Casa Branca, em Washington.

"Não há abundância de boletins. Não há piadas. A única parte negativa será se o pastor-alemão Commander derrubar o molho de oxicoco na nossa mesa", brincou Biden.

Chocolate e Chip, cada um com um peso de cerca de 22,68 quilogramas, foram levados da Carolina do Norte no sábado e foram hospedados num quarto num hotel junto à Casa Branca.

A combinação de chocolate e chip (bolacha, em tradução simples) é o sabor de gelado preferido de Biden.

No evento, o presidente dos Estados Unidos disse, em jeito de brincadeira, que os perus deveriam se "chamar Chips e Science", em homenagem ao CHIPS and Science Act, no valor de 280 mil milhões de dólares (cerca de 273 mil milhões de euros), para impulsionar a investigação doméstica e a produção de semicondutores.

"Por este meio, perdoo Chocolate e Chip", declarou Biden.

A inauguração das atividades do feriado do Dia de Ação de Graças aconteceu após um fim de semana movimentado para Biden, juntamente com as eleições intercalares que viram o seu partido -- Partido Democrata -- ter um bom desempenho.

Os democratas vão manter o controlo do Senado e, embora os republicanos controlem a Câmara dos Representantes, conservam os proveitos do Partido Republicano no mínimo.

Humor à parte, o Presidente norte-americano encerrou o evento de hoje com uma declaração séria, incentivando as pessoas a tomarem as vacinas contra a covid-19 para garantir uma época de feriados -- Dia de Ação de Graças, Natal e Ano Novo -- saudável.

"Este é um momento especial na maior nação da Terra, vamos agradecer", disse Biden, encorajando os norte-americanos a "ser gratos" pelo que têm.

O chefe de Estado e a primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, devem deixar Washington na terça para cumprir a tradição familiar de passar o feriado do Dia de Ação de Graças na ilha do Nantucket, em Massachusetts.

O casal havia organizado o casamento da sua neta Naomi Biden, na Casa Branca, no sábado, seguido de um 'brunch' familiar no domingo para 80.º aniversário do Presidente norte-americano.

Também hoje decoradores voluntário começaram a chegar à residência oficial do chefe de Estado dos Estados Unidos para começar a enfeitar a árvore de Natal, um abeto Colorado de 5,5 metros de altura, cultivada numa quinta na Pensilvânia -- estado onde a primeira-dama cresceu.