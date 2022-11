Biden condena tiroteio "sem sentido" em vésperas do Dia de Ação de Graças

Cerca de 40 veículos de emergência foram mobilizados para o local, onde uma operação policial significativa está também destacada. Solesky declarou que as investigações estão a começar e que as forças de segurança ainda estão a analisar a cena do crime com a ajuda da polícia federal norte-americana (FBI).

A polícia já confirmou que o suspeito autor do tiroteio é um funcionário da loja que, posteriormente, cometeu suicídio no local.

As autoridades estão a pedir às pessoas residentes na zona e aos familiares daquelas que possam ter estado no supermercado, na altura, para se dirigirem ao centro de convenções local.

A situação foi declarada segura às 23:20 de terça-feira (04:20 de quarta-feira em Lisboa), após uma inspeção minuciosa da loja pelos agentes de segurança.

A loja, que ainda estava aberta na altura do incidente, estava cheia de clientes devido ao feriado do Dia de Ação de Graças, de acordo com os meios de comunicação locais. Os responsáveis pela cadeia Walmart dizem-se chocados com o caso e garantem que vão colaborar com as autoridades na investigação. Este tiroteio ocorre dias depois da morte de cinco pessoas num bar LGBT no Colorado.

"Nós estamos a chorar com a comunidade de Chesapeake nesta manhã", disse o governador da Virgínia, Glenn Youngkin, no Twitter.

A senadora da Virgínia, Louise Lucas, afirmou no Twitter que "não descansará até encontrar soluções para acabar com essa violência armada endémica que roubou tantas vidas" nos Estados Unidos.

Na Virgínia, há dez dias, três integrantes de um clube de futebol americano da Universidade da Virgínia (UVA) foram mortos por um ex-colega.

Os Estados Unidos são um cenário regular de assassínios em massa e outros tipos de violência armada. De acordo com o portal Gun Violence Archive, mais de 600 tiroteios em massa [com pelo menos quatro pessoas mortas ou feridas] ocorreram desde o início do ano.