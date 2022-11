Detido suspeito de massacre em duas escolas do Brasil

O suspeito do ataque a tiro em duas escolas que provocou esta sexta-feira pelo menos três mortos e 11 feridos em Aracruz, cidade no estado brasileiro do Espírito Santo, foi detido, anunciaram fontes policiais.

Numa nota, a Polícia Rodoviária Federal confirmou a detenção do suspeito em Aracruz, por volta das 14:10 locais (17:10 em Lisboa).

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o suspeito entrou na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Primo Bitti e começou a disparar mal entrou no recinto, tendo-se deslocado à sala dos professores, matando dois docentes.

De seguida, deslocou-se de carro até à escola particular Centro Educacional Praia de Coqueiral, provocando a morte a um aluno e deixando pelo menos cinco pessoas feridas.