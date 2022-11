O Presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, também usou as redes sociais para lamentar o ataque.

"Com tristeza soube do ataque às escolas de Aracruz, Espírito Santo. Minha solidariedade aos familiares das vítimas dessa tragédia absurda. E meu apoio ao governador @Casagrande_ES na apuração do caso e amparo para as comunidades das duas escolas atingidas", escreveu no Twitter.