Influencer acusa Qatar Airways de gordofobia após ser impedida de embarcar

“A comissária da Qatar disse que não posso embarcar porque sou muito gorda e não tenho direito a essa passagem. [...] Estamos eu, a minha mãe, a minha irmã e o meu sobrinho. Agora, ela simplesmente nega-se a dar as passagens e a deixar-me embarcar no voo para Doha e de lá para São Paulo porque sou gorda. […] O que é que eu vou fazer?”, desabafou.

A irmã e o sobrinho de Juliana acabaram por embarcar no avião, mas a modelo e a mãe ficaram retidas. Apesar dos contactos com a embaixada do Brasil no Líbano, que tentou ajudar “de todas as formas possíveis”, a companhia continuou a recusar-se deixar Juliana viajar.

“Disseram que teria que pagar um bilhete extra e pagar multa. Hoje, com o embaixador, disseram que preciso de comprar duas passagens extra para mim e pagar uma multa da minha mãe”, lamentou.

“Sou gorda, mas sou igual a toda a gente”, disse Juliana, acusando a Qatar Airways de discriminação e gordofobia.

Entretanto, de acordo o jornal Estadão, e depois da polémica que se gerou nas redes sociais com o caso, a Qatar Airways remarcou o voo de Juliana e da mãe, que já chegaram ao Brasil.

A companhia aérea assegurou que todos os passageiros sempre foram tratados “com respeito e dignidade” e explicou que quem ocupe o espaço de outro passageiro, não consiga prender o cinto de segurança ou baixar os apoios de braços do assento, “pode ser obrigado a comprar um assento adicional”.