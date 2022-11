As autoridades norte-americanas resgataram uma criança e uma mulher de um lago congelado no estado do Illinois.



O que poderia ter acabado mal, não passou de um grande susto. O momento foi captado pelas chamadas bodycams, as câmaras que estão na farda da polícia.

Uma criança de 9 anos entrou num lago gelado no estado do Illinois, nos Estados Unidos para tentar recuperar uma bola. O gelo acabou por partir e a criança criança ficar presa na água.

Na tentativa de o salvar uma mulher também entrou no lago e acabou por também ficar presa.

Valeu a intervenção rápida da policia do Illinois que ,com pouco mais que cordas, conseguiu retirar ambos com vida.