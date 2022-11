Deslizamento de terra na ilha italiana Ischia provoca 8 mortos e há desaparecidos

Pelo menos oito pessoas morreram hoje num deslizamento de terra na ilha italiana de Ischia (sul), confirmaram à Efe fontes do serviço de emergência, alertando que o número de mortos pode aumentar.

O número de pessoas das quais não há notícias sobe para pelo menos seis, enquanto no local há uma centena de moradores sem eletricidade e água, explicaram os bombeiros de Ischia.

O ministro das Infraestruturas e vice-presidente, Matteo Salvini, também confirmou o balanço provisório de oito mortos, enquanto o corpo de 'carabineros' (polícia militarizada) optou pela prudência e não fornece dados sobre vítimas ou feridos.

A ilha de Ischia, voltada para o Golfo de Nápoles, registou esta noite chuvas torrenciais que causaram inundações e um grave deslizamento de terra que arrastou violentamente tudo pelo município de Casamicciola, na sua parte norte.

Uma parte de uma montanha cedeu e atingiu várias casas da localidade, que estão a ser revistadas com grande esforço e dificuldade das equipas de emergência, reforçadas com unidades vindas de Nápoles e de outros pontos.

Entre os desaparecidos encontram-se três membros de uma família, com um filho pequeno, e uma estudante estrangeira de 25 anos, cuja nacionalidade ainda não foi confirmada, segundo a imprensa local.

Todos estariam supostamente nas casas inundadas pela lama, segundo as mesmas fontes.

As primeiras imagens que chegam da ilha são as de um autêntico caos, com bairros inteiros devastados por pedras e árvores arrancadas, carros soterrados na lama e casas destruídas, com, pelo menos, 20 prédios desabados, refere a EFE.

O porta-voz dos bombeiros, Luca Cari, confirmou que várias pessoas já foram resgatadas da lama, incluindo um homem e outras duas pessoas cujo veículo foi arrastado para o mar.

O presidente de Ischia, Enzo Ferrandino, pediu à população que não saísse de casa e lamentou "sérios danos" na área.

"É uma tragédia. O número de desaparecidos ainda é incerto em Casamicciola. Por causa do mau tempo na ilha, temos muitas outras situações críticas", afirmou.

As equipas de resgate também estão a tentar aceder ao hotel Terme Manzi em Casamicciola, onde algumas pessoas continuam impossibilitadas de sair e estão sem eletricidade.

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, mantém-se em "contacto constante" com o ministro da Proteção Civil e Políticas do Mar, Nello Musumeci, e com as autoridades regionais e manifestou a sua proximidade aos afetados, num comunicado.

A ilha de Ischia é um dos principais destinos turísticos da Itália durante o verão e faz parte do arquipélago napolitano, de origem vulcânica e com declives acentuados, razão pela qual costuma sofrer este tipo de deslizamento de terra. A última vez ocorreu em 2009.