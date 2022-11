Jovem de 16 anos planeava ataque a duas escolas no Brasil há dois anos

Foi detido o autor do ataque que fez pelo menos três mortos e 13 feridos em duas escolas no Brasil. O jovem, de 16 anos, antigo aluno de uma das escolas, entrou armado nos edifícios e disparou sobre professores e estudantes.

As autoridades dizem que, quando foi detido, o jovem não mostrou qualquer arrependimento. Tem 16 anos e recebe cuidados psiquiátricos. Tinha frequentado uma das duas escolas na cidade de Aracruz, no estado brasileiro de Espírito Santo, que foram alvo dos ataques que o jovem confessou ter planeado durante mais de dois anos.

Segundo a polícia, o atirador arrombou um cadeado para ter acesso à escola Primo Bitti, onde entrou armado e fez vários disparos, seguiu depois de carro até à segunda escola onde terá disparado indiscriminadamente, contra um grupo de alunos. Três foram atingidos, um estudante de 12 anos morreu

As autoridades adiantam que o atacante tinha uma suástica na roupa camuflada que usou no momento do massacre e que foram encontrados outros objetos com símbolos nazis em casa do jovem, além de várias armas.

O governador do Estado de Espírito Santo decretou luto oficial de três dias. O presidente eleito do Brasil, Lula da Silva já lamentou o ataque.