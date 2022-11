Massacre em duas escolas do Brasil: sobe para quatro número de mortos

Uma professora ferida por um jovem que disparou contra duas escolas na cidade brasileira de Aracruz na sexta-feira morreu hoje no hospital, elevando para quatro o número de mortes nestes ataques.

A quarta vítima, uma professora de 38 anos, morreu num hospital em Aracruz, uma cidade do interior do estado do Espírito Santo, onde tinha sido internada no dia anterior, na sequência do ataque de um rapaz de 16 anos a duas escolas da cidade.

O incidente causou outros três mortos (dois professores e uma menina de 12 anos) e dez pessoas continuam hospitalizadas com lesões de gravidade variável.