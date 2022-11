Pelo menos um morto e 10 desaparecidos após chuvas torrenciais no sul de Itália

Pelo menos uma pessoa morreu e 10 pessoas continuam desaparecidas na ilha de Ísquia, no sul da Itália depois de deslizamentos de terra provocados por chuvas torrenciais que atingiram a região.

As equipas de emergência concentram agora esforços para encontrar os desaparecidos e retirar os sobreviventes das casas atingidas pelos deslizamentos de terra na ilha italiana de Ísquia.

As chuvas torrenciais começaram na noite de sexta-feira. As enchentes invadiram bairros, derrubaram árvores e arrastaram pedras e lama pelo caminho, surpreendendo a população.

Amontoam-se veículos que foram arrastados pela lama nas ruas, com várias intransitáveis e, com o mau tempo que persiste, as autoridades reforçam os pedidos para a população ficar em casa.

Nas operações estão envolvidos 70 bombeiros e a Guarda Costeira, dezenas de reforços chegaram de barco, incluindo equipas com cães de busca e salvamento