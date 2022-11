Avioneta choca com cabos de eletricidade: cerca de 85 mil pessoas sem luz em Washington

Cerca de 85 mil pessoas ficaram sem eletricidade esta madrugada na área metropolitana da capital dos Estados Unidos, Washington, depois de um pequeno avião privado ter chocado contra uma torre de eletricidade , disseram as autoridades.

As duas pessoas a bordo do aparelho foram retiradas algumas horas depois do acidente pelos bombeiros e levadas para o hospital para tratar ferimentos, não correndo risco de vida.

A empresa fornecedora de energia Pepco informou Twitter, que está a trabalhar em estreita colaboração com os serviços de emergência da zona de Montgomery, na área metropolitana de Washington, para avaliar os danos.

A Pepco avisou os clientes que o fornecimento de eletricidade só podia ser reposto hoje à tarde. As escolas ficarão fechadas hoje.

A Administração Federal de Aviação disse em comunicado que o avião monomotor, que partiu de White Plains, Nova Iorque, colidiu com uma torre de energia perto do Montgomery County Airpark em Gaithersburg por volta das 17h40 de domingo.