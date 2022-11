Homem cai à linha do metro em Nova Iorque e escapa por pouco

Um homem de 40 anos foi resgatado por dois polícias e um bom samaritano no metro de Manhattan depois de ter caído para a linha do comboio. O momento foi registado pelas “bodycams” dos agentes no Dia de Ação de Graças nos EUA.

Depois de ter caído para a linha do metro, na linha 6 da estação East 116 Street e Lexington Avenue, as pessoas que se encontravam no local avisaram os dois polícias de Nova Iorque, que se encontravam a inspecionar uma plataforma.