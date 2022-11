Membro do exército ideológico do Irão morto a tiro no centro do país

Um membro dos Guardiães da Revolução, o exército ideológico do Irão, foi morto a tiro esta segunda-feira em Ispahan, centro do país, afirmou o adjunto do governador local, citado pela agência noticiosa estatal iraniana Irna.

Mohammad-Reza Jannessari, sem adiantar mais pormenores, indicou que o elemento das forças de segurança foi abatido num ataque armado perpetrado por desconhecidos e que foi já instaurado um inquérito para identificar os autores.

Em meados de novembro, em Ispahan, dois desconhecidos que seguiam numa motocicleta dispararam armas automáticas contra agentes da segurança local, matando um coronel da polícia e dois paramilitares.

O ataque de hoje ocorre numa altura em que a República Islâmica do Irão está a ser abalada por uma onda de protestos desde a morte, a 16 de setembro, de Mahsa Amini, uma jovem curda iraniana de 22 anos, três dias depois de ter sido detida pela Polícia da Moralidade por violar o estrito código de vestimenta do Irão.

Dezenas de pessoas, principalmente manifestantes, mas também membros das forças de segurança, foram mortas desde o início do protesto, segundo as autoridades.

Mais de 400 pessoas morreram desde o início dos protestos

Desde o início dos protestos, pelo menos 426 pessoas foram mortas e mais de 17.400 foram detidas, de acordo com os Human Rights Activists in Iran (Ativistas dos Direitos Humanos no Irão), grupo que monitoriza o movimento de contestação em curso, segundo o qual pelo menos 55 membros das forças de segurança iranianas foram também mortos.