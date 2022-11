Natal na Casa Branca: as 77 árvores e as mais de 83 mil luzes

A Casa Branca iluminou-se esta segunda-feira e abriu as portas ao espírito natalício com o tema: “We The People”, o que significa “Nós, o Povo”. São as primeiras palavras da constituição norte-americana que o Presidente e a primeira-dama dos EUA pretendem refletir aos cidadãos, isto é, os valores comuns, por mais diferentes que sejam as tradições.

"A nossa alma é e sempre foi 'We the people'", afirma a primeira-dama dos EUA, Jill Biden. "E foi isso que inspirou a decoração de Natal da Casa Branca deste ano".

"Os valores que nos unem podem ser encontrados à nossa volta, uma crença na possibilidade, no otimismo e na unidade", diz Jill Biden.

Cada sala pública na Casa Branca tem decorações dedicadas a forças unificadoras, nomeadamente, honrar e recordar os entes queridos falecidos, palavras e histórias, bondade e gratidão, comida e tradições, natureza e recreação, canções e sons, unidade e esperança, fé e luz e crianças.

Quem entrar na Casa Branca, no corredor principal é possível ver árvores de Natal, animais da floresta e lanternas brilhantes que dão a sensação de caminhar pela neve.