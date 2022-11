Cinco polícias norte-americanos acusados em caso de cidadão negro paralisado

Cinco agentes da polícia do estado norte-americano do Connecticut foram acusados depois de um homem negro ter ficado paralisado quando se encontrava no interior de uma carrinha da polícia.

Randy Cox, de 36 anos, estava a ser conduzido a uma esquadra em New Haven a 19 de junho onde iria ser registada uma queixa por posse de arma quando o condutor da viatura da polícia travou bruscamente, aparentemente para evitar uma colisão, o que projetou Cox contra a estrutura da carrinha, disse a polícia.