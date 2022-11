Migrantes fazem viagem de 11 dias escondidos no leme de navio petroleiro

Três migrantes foram resgatados pelas autoridades espanholas depois de terem realizado a viagem entre a Nigéria e as Ilhas Canárias escondidos no leme do navio petroleiro Alithini II. Os três homens foram encontrados quando o barco atracou no porto de Las Palmas, esta segunda-feira.

A viagem do navio petroleiro demorou 11 dias a ir desde Lagos, na Nigéria, até Las Palmas, nas Canárias, segundo o site de tráfico de navios Marine Traffic. Só ao chegar ao porto de destino é que os migrantes foram encontrados.