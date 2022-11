Pelo menos três pessoas morreram esta quarta-feira e 23 ficaram feridas num atentado suicida, no oeste do Paquistão, reivindicado pelos talibãs paquistanesas, disse fonte policial.

Um bombista suicida visou um camião-polícia que servia de escolta a uma equipa sanitária encarregada da vacinação contra a poliomielite no oeste do Paquistão, acrescentou.

"Um agente policial, uma mulher e uma criança" morreram no ataque, disse um responsável da polícia em Quetta, Azhar Mehesar. O atentado foi reivindicado pelos talibãs paquistaneses do Tehreek-e-Taliban Paquistão (TTP), de acordo com um comunicado enviado à agência de notícias France-Presse.

O TTP, grupo distinto dos talibãs afegãos, mas com a mesma ideologia, anunciou na segunda-feira o fim do cessar-fogo que tinha sido prolongado indefinidamente, em junho, para facilitar as negociações de paz com os representantes do Estado paquistanês.

O grupo justificou o fim do cessar-fogo com o fracasso de Islamabad em respeitar as tréguas e prometeu lançar ataques "por todo o país" em retaliação.

Há anos que os militantes islâmicos, particularmente os do TTP, têm como alvo as equipas de vacinação contra a poliomielite e os agentes da polícia que garantem a segurança.

De acordo com a imprensa paquistanesa, mais de 70 funcionários que integram a campanha contra a poliomielite foram mortos desde 2012, principalmente na província noroeste de Khyber Pakhtunkhwa, onde o TTP está mais enraizado.

As vacinas são vistas no Paquistão, onde abundam as teorias da conspiração, como parte de um plano ocidental para esterilizar as crianças muçulmanas.