Divulgadas imagens arrepiantes da alegada tentativa de golpe de Estado em S. Tomé e Príncipe

Pelo menos quatro pessoas foram mortas em São Tomé e Príncipe depois de uma alegada tentativa de golpe de Estado. As imagens chocantes captadas no quartel militar mostram homens amarrados e ensanguentados que terão sido torturados.

O presidente de S. Tomé mandou abrir uma investigação. Diz não ter dúvidas de que se tratou de uma tentativa de golpe de Estado.

Na madrugada da passada sexta-feira, quatro homens atacaram o quartel das Forças Armadas, na capital são-tomense, num assalto que se prolongou por quase seis horas, com intensas trocas de tiros e explosões, e em que fizeram refém o oficial de dia, ferido com gravidade devido a agressões.

O Presidente da República de São Tomé e Príncipe pediu um inquérito para esclarecer o ataque, considerando que se tratou de "uma tentativa de golpe de Estado" por quem não aceita os resultados das eleições.

Investigadores e peritos portugueses a caminho de São Tomé e Príncipe

Os ministérios da Justiça e Negócios Estrangeiros informam que “uma equipa de investigadores e peritos da Polícia Judiciária, acompanhados por uma médica” foram enviados para o país.

Esta equipa irá colaborar diretamente com as autoridades judiciárias de São Tomé e Príncipe na investigação do sucedido.