Tempestade em ilha italiana: mais três corpos encontrados sob escombros

Mais três corpos foram encontrados sob escombros após as fortes chuvas que caíram na semana passada na ilha italiana de Ischia, subindo para 11 o total de mortos, segundo o balanço feito esta quinta-feira pelos serviços de emergência italianos.

Os bombeiros localizaram os corpos de dois homens e uma mulher, restando apenas uma pessoa desaparecida, identificada como Maria Teresa Arcamone, segundo a agência de notícias AdnKronos.

Entre as últimas vítimas está a mãe de três crianças que também morreram devido ao temporal.

Os serviços de busca trabalham incansavelmente e é provável que ocorra um novo agravamento do tempo, em princípio a partir desta sexta-feira. As autoridades não descartam que haja novas retiradas de pessoas, depois de mais de 200 pessoas terem abandonado as suas casas no passado fim de semana.

Citado pela cadeia de televisão RAI, o ministro da Proteção Civil italiano, Nello Musumeci, confirmou que cinco pessoas ficaram feridas em Ischia e, destas, uma ainda está em estado grave.

O ministro também explicou que as escolas da região permanecerão encerradas por pelo menos mais alguns dias.