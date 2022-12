O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Itália informou esta sexta-feira que o carro de uma alta funcionária da embaixada italiana em Atenas ficou completamente destruído na sequência da explosão de uma bomba incendiária durante madrugada.

De acordo com a diplomacia italiana, a alta funcionária da representação diplomática na capital grega, identificada como Susanna Schlein, foi acordada pela explosão, tendo verificado na mesma altura que um grupo de desconhecidos tentava atingir outro veículo, perto do qual foi encontrada uma bomba incendiária (cocktail molotov) com um rastilho meio queimado.

"Expresso a minha solidariedade e a solidariedade do Governo à primeira conselheira da embaixada (de Roma) em Atenas, Susanna Schlein, e manifestamos profunda preocupação pelo ataque dirigido contra ela", disse a primeira-ministra de Itália, Giorgia Meloni, em comunicado.

Na mesma nota, Meloni referiu que o ataque foi "provavelmente, de natureza anarquista", sem fornecer mais detalhes.

"Estou a acompanhar o caso com muita atenção, assim como o ministro dos Negócios Estrangeiros, Antonio Tajani", afirmou ainda a primeira-ministra italiana.

O chefe da diplomacia italiana encontra-se de visita a Atenas.