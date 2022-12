Coro infantil ucraniano canta (e encanta) em Nova Iorque

Um coro infantil da Ucrânia cantou na emblemática estação Grand Central, em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

O grupo é composto por 51 raparigas e cinco rapazes, com idades entre os 11 e os 25 anos.

Os vídeos já se estão a tornar virais, as crianças cantaram a música "Carol of the Bells", uma famosa canção de Natal ucraniana do compositor Mykola Leontovych.

Este domingo vão dar outro concerto no evento Notes From Ukraine, ao lado de outros artistas ucranianos em Carnegie Hall, Nova Iorque.

Os lucros revertem a favor da United24, uma plataforma do governo ucraniano para restaurar infraestruturas danificadas pelos bombardeamentos russos.