José de Lima Massano mantém-se como governador do Banco Nacional de Angola

O Presidente angolano reconduziu esta sexta-feira José de Lima Massano no cargo de governador do Banco Nacional de Angola (BNA), por mais seis anos, informou esta sexta-feira a Presidência da República.

Um decreto presidencial, distribuído à imprensa, realça o processo de revisão pontual da Constituição da República, que alterou o quadro legal do BNA e consagrou o procedimento de nomeação do governador pelo Presidente da República após audição na Assembleia Nacional.

O documento sublinha também que "foram cumpridas todas as formalidades exigidas pela Lei do Banco Nacional de Angola, com parecer favorável à nomeação do candidato indicado para o cargo supracitado".

José de Lima Massano, que dirige o banco central angolano há nove anos, de forma interpolada, foi ouvido na quarta-feira pelas comissões parlamentares de Economia e Finanças e dos Assuntos Constitucionais e Jurídicos, que remeteram ao Presidente da República parecer favorável.