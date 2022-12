Onda gigante atinge navio de cruzeiro e mata passageiro

Uma onda de grandes dimensões atingiu o navio de cruzeiro Viking Polaris, da empresa Viking, provocando uma vítima mortal e quatro feridos ligeiros. O incidente ocorreu no passado dia 29 de novembro ao largo de Ushuaia, na Argentina.

O navio de grandes dimensões concebido para transportar 378 passageiros e 256 elementos da tripulação, seguia com destino à Antártida proveniente do porto de Ushuaia, na Argentina, o ponto de partida preferencial para viagens rumo ao continente mais a sul do planeta Terra.