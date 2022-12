Protestos na China: Pequim aperta ainda mais a censura e o acesso à internet

Após os recentes protestos contra a política "zero covid", o Governo da China apertou ainda mais a censura e o acesso à internet no país.

Pequim terá ordenado os operadores de internet e plataformas online a impedir os utilizadores de usar aplicações que contornem firewalls, VPN, VPS e aceleradores de web ou contas da Apple no estrangeiro.

O objetivo do Governo chinês será impedir a população de consultar notícias em fontes estrangeiras, não controladas por Pequim, ou impedir que os chineses em protesto passem informações para fora do país, sobretudo através das redes sociais.

O memorando do Presidente Xi Jinping sobre censura na internet é divulgado na mesma altura em que o líder admitiu ao Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, que as manifestações no país se devem ao facto de os chineses "estarem frustrados após três anos de pandemia".

As declarações foram feitas na quinta-feira, durante o último dia de visita de Charles Michel à China, e citadas por um responsável europeu, que falou sob anonimato.

No final do encontro em Pequim, o líder chinês terá ainda admitido que a variante Ómicron, por ser menos mortal, permite o alívio das restrições no país mais castigado pelos confinamentos.

Isto numa altura em que várias cidades chinesas deixaram cair muitas das restrições para conter a pandemia, no rescaldo dos maiores protestos na China em décadas, desde a revolta estudantil na praça Tiananmen, em 1989.

Xi justificou a flexibilização da política anti-Covid, apontando que agora "a variante que prevalece na China é, principalmente, a Ómicron, menos letal, o que abre caminho para mais flexibilidade nas restrições", disse o funcionário.