Estados Unidos sancionam dois políticos haitianos por narcotráfico

Os Estados Unidos sancionaram este sábado dois políticos haitianos que acusam de terem usado os seus cargos para traficar droga da Venezuela para território norte-americano.

Em comunicado, o Departamento do Tesouro norte-americano informou que impôs sanções ao senador Rony Celestin e ao ex-senador Richard Fourcand, que também foram sancionados pelo Canadá.

A Casa Branca acusa Celestin de ter organizado a importação de drogas da Venezuela para o Haiti e a sua posterior exportação para os Estados Unidos e Bahamas.

Já Fourcand teria usado o seu avião particular para transportar droga para o sul do Haiti e teria usado a sua influência política para colocar pessoas que facilitam o narcotráfico no Executivo.

Sob as sanções da Administração Biden, as propriedades nos Estados Unidos dos visados são bloqueadas e as suas transações e negócios são proibidos.

"Rony Celestin e Richard Fourcand são mais dois exemplos de políticos haitianos corruptos que abusam do seu poder para promover atividades de tráfico de droga em toda a região", disse o subsecretário do Tesouro para o Terrorismo e Inteligência Financeira, Brian Nelson.

Em novembro, os Estados Unidos proibiram o presidente do Senado haitiano, Joseph Labert, de entrar no país, acusando-o de narcotráfico, corrupção e graves violações dos direitos humanos.

O Haiti está mergulhado numa profunda crise social, económica, política e violenta, agravada pelo assassínio do Presidente Jovenel Moïse em julho de 2021.

No Haiti, 4,9 milhões de habitantes, representando 43% da população, precisam de ajuda humanitária.

Acrescenta-se a esta situação o confronto de gangues armados na área metropolitana de Port-au-Prince, que já deixou maus de 300 mortos no Haiti e levou mais de 3.000 pessoas a fugir.