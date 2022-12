Governo francês prepara plano para “caso extremo” de apagões

Em França, a possibilidade de quebras no fornecimento de energia eléctrica está a preocupar as populações. Devido ao inverno rigoroso e ao aumento do consumo de electricidade, pode haver apagões de duas horas por dia.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, veio dizer, entretanto, que não há razão para pânico.

“Sem pânico! É legítimo que o Governo se prepare para casos extremos que impliquem um corte de eletricidade durante algumas horas do dia no caso de não termos energia suficiente”, explicou.

Com as temperaturas perto dos zero graus, há um desequilíbrio entre o consumo e a produção de energia. O problema do fornecimento pode prejudicar escritórios e comércio e até as escolas podem fechar durante as manhãs.

O Governo diz que os cortes podem durar no máximo duas horas em horário de pico de consumo, já na próxima semana, e afetar 60% da população. No entanto, está a ser garantido que hospitais e semáforos não são afetados, tal como outras infraestruturas indispensáveis.