Putin terá caído das escadas da residência oficial

O Presidente russo terá caído das escadas na residência oficial, em Moscovo. O canal russo no Telegram, "General SVR", revelou que Vladimir Putin terá alguns problemas de saúde. Apesar de ter batido com o cóccix no chão, o acidente não foi considerado grave.

Tendo em conta o canal anti-Kremlin, Putin caiu de sete degraus numa escadaria na residência oficial e bateu com o cóccix no chão.

"O acidente oficial aconteceu em frente a três guarda-costas que ajudaram o Presidente a levantar-se. Depois de o deitarem num sofá próximo e chamaram os médicos de serviço da residência".

As fontes oficiais não confirmaram a queda do líder russo com 70 anos.