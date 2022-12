Papa Francisco exorta Igreja a purificar-se do "sentimento de superioridade" e do "formalismo"

O Papa Francisco afirmou este domingo que o Advento é um tempo de graça para remover "a máscara e se ser humilde" e exortou a Igreja a purificar-se do "sentimento de superioridade" e "do formalismo".

Durante o Angelus, o Papa Francisco recordou que "o único caminho é o da humildade" e exortou a Igreja a purificar-se "do sentimento de superioridade, do formalismo e da hipocrisia".

"A hipocrisia é o perigo mais grave, pode arruinar as realidades mais sagradas", sublinhou o Pontífice neste segundo domingo do Advento, que, para os cristãos, assinala as quatro semanas que antecedem o Natal e o nascimento de Jesus.