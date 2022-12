Três dias de fortes chuvadas deixaram milhares de brasileiros sem casa

Milhares de brasileiros perderam as casas nas cheias no estado de Santa Catarina. As fortes chuvadas durante três dias inundaram a quase totalidade do município de São João Batista.

A água ainda não escoou por completo nem foi absorvida pelo solo, que se transformou em lama, mas a população já começou com as limpezas. E no meio da destruição, nem todos tiveram o mesmo azar.

“Houve gente que passou por pior”, conta Lara, uma das vítimas.

A pobreza não permite à maioria das populações sair destas zonas, onde as cheias são frequentes e devastadoras.