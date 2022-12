Bulgária nega violência contra migrantes na fronteira com a Turquia

Nesta zona, a equipa da SKY News cruzou-se com um grupo de sírios "apavorados", que descreveram como foram os dias em que estiveram detidos pela polícia búlgara.

A Bulgária é frequentemente usada como porta de entrada para a Europa por requerentes de asilo. Este migrante, de 19 anos, fazia parte de um grupo que estava a atravessar a fronteira da Turquia com a Bulgária de forma ilegal.

Estas imagens terão sido captadas a 3 de outubro, do turco da fronteira, e foram reveladas numa investigação jornalística de vários órgãos de comunicação europeus.

A Bulgária nega violência de guardas fronteiriços contra migrantes na fronteira com a Turquia. A declaração do Governo surge horas depois de ter sido divulgado um vídeo que mostra um refugiado sírio, de 19 anos, a ser baleado.

Só este ano cerca de 150.000 pessoas tentaram fazer esta travessia, quatro vezes mais do que no mesmo período do ano passado.