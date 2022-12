"Causas naturais" estarão na origem da morte de milhares de focas que deram à costa na Rússia

Pelo menos 2.500 focas mortas deram à costa do Mar Cáspio, na Rússia, nos últimos dias. As autoridades estão a investigar a origem do fenómeno, mas as primeiras conclusões apontam para "causas naturais".

Os resultados iniciais da investigação indicam que os animais terão morrido asfixiados por um gás libertado do fundo do mar. Esta será a "principal" causa da morte, avançou Svetlana Radionova, responsável da agência russa para recursos naturais.

Em entrevista à estação de televisão russa Rossiya-24, Svetlana Radionova lembrou um desastre natural com características semelhantes, que aconteceu em 2020, no qual 2.000 focas mortas deram à costa do Daguestão e no Azerbaijão.

Os resultados finais da investigação ainda em curso serão divulgados no final da semana, mas tudo aponta para que a poluição ambiental não tenha qualquer relação com o fenómeno, considerou a responsável pela agência russa para recursos naturais.