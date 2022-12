Deputado em estado "crítico" após troca de agressões no Parlamento turco

Um deputado turco da oposição foi esta terça-feira hospitalizado de urgência e permanecia, nas últimas horas nos cuidados intensivos, após ter sido agredido na cabeça durante uma altercação no parlamento, anunciou um representante da mesma força política da vítima.

"Verificámos que o seu estado de saúde se deteriorou após o golpe que lhe foi infligido na cabeça (...). Foi-lhe feita uma desfibrilhação cardíaca no hospital", afirmou aos jornalistas Aylin Cesur, deputada do Iyi Parti (Bom Partido, nacionalista), membro do mesmo partido que Hüseyin Örs, o parlamentar hospitalizado.

Hüseyin Örs, de 58 anos, está nos cuidados intensivos e o seu estado é "crítico", precisou a deputada.

As imagens divulgadas pelos media turcos mostram o deputado oriundo de Trabzon, junto ao mar Negro (nordeste), a sofrer uma agressão por um parlamentar do Partido da Justiça e do Desenvolvimento (AKP, islamita-conservador, no poder).