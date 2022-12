Elon Musk deixou de ser o mais rico do mundo, mas só durante duas horas

Elon Musk deixou de ser a pessoa mais rica do mundo por alguns momentos. Esta quarta-feira, o fundador da Tesla e atual proprietário do Twitter foi ultrapassado por Bernard Arnault, chefe-executivo da Louis Vuitton, e a sua família. Mas voltou a recuperar o primeiro lugar duas horas depois.

Com uma riqueza avaliada em 185,4 mil milhões de dólares, Bernard Arnault e a sua família ascenderam ao lugar de mais ricos do mundo, segundo a revista Forbes. Mas a subida foi curta e acabaram por voltar a ocupar o segundo lugar, no mesmo dia. Nessa altura, Elon Musk apresentava um património de 185.3 mil milhões de dólares.

Desde 27 de setembro de 2021 que o fundador da Tesla ocupava o primeiro lugar da lista da Forbes. Nesse dia, o magnata norte-americano roubou “a medalha de ouro” ao fundador da Amazon, Jeff Bezos.

No entanto, a queda do valor das ações da Tesla tiveram impacto nesta descida temporária ao segundo lugar. Desde que Musk apresentou a proposta de compra do Twitter, em abril, a Tesla perdeu 47% do seu valor.

O património líquido do magnata norte-americana caiu para abaixo dos 200 mil milhões de dólares a 8 de novembro, quando os investidores da Tesla começaram a vender ações. Vários investidores temiam que Musk estivesse mais preocupado com a gestão do Twitter do que com a da empresa de veículos elétricos.

Além da Tesla e do Twitter, Elon Musk é também proprietário da empresa espacial SpaceX e da Neuralink – uma startup que está procurar criar chips para aplicar no cérebro humano.