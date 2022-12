Muitas pessoas gostam de ter plantas em casa, mas para as manter vivas precisamos de regá-las todas as semanas. Agora imagine que tinha de fazê-lo apenas uma a duas vezes por ano? Com estes cubos, que parecem de gelo para o whisky, é possível.

Trata-se de uma nova tecnologia desenvolvida numa startup israelita chamada TomGrow. Todas as necessidades da planta - água, fertilizantes e oxigénio, sem necessidade de mão de obra - estão concentradas num cubo.

Dentro do vaso há um sensor e dentro dos cubos uma pequena rede nanométrica tridimensional, que é capaz de conservar água. O sensor sabe exatamente quando será preciso voltar a regar: máximo duas vezes por ano.

A autoridade de inovação de Israel apoia todos as startups que ajudam a poupar água.

Por agora, por razões de logística e preços, o foco está concentrado no mercado israelita, mas muito em breve pretendem chegar aos mercados europeu e norte-americano.

A ideia inicial era cultivar tomates cereja na lua. Por agora usam esta tecnologia em grandes instalações tais como aeroportos, estações, e hotéis. Assim conseguem poupar cerca de 70% dos custos operacionais e da água.

Esta tecnologia será usada em todo o mundo para a decoração, mas também para produzir alimentos. É o chamado “gel da revolução”.

Ficha Técnica:

Jornalista: Henrique Cymerman

Imagem e edição: Felipe Wolokita

Produção: Gil Novick