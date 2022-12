Esta sexta-feira, o fluxo de lava foi considerado pelos cientistas significativamente reduzido. Contudo, a erupção do Mauna Loa não só fechou uma estação de monitorização atmosférica como também avançou pela estrada principal da ilha, enquanto enterrava partes da área de treino do Exército.

Não há qualquer ameaça às habitações.

O vulcão entrou em erupção no dia 27 de novembro, de acordo com o serviço geológico dos Estados Unidos, e subiu mais de quatro quilómeteros em altura acima do nível do mar.

O Mauna Loa é o maior vulcão ativo do mundo e está localizado na parte centro-sul da ilha do Havai.