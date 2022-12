Nevão no Reino Unido obriga ao encerramento do aeroporto de Manchester

O Reino Unido enfrenta um fim de semana de neve e baixas temperaturas. O aeroporto de Manchester, em Inglaterra, foi encerrado na manhã deste sábado.

Os passageiros que chegaram ao aeroporto de Manchester, no noroeste de Inglaterra, depararam-se com um cenário branco. Aviões ficaram parados na pista, com todos os passageiros a bordo, devido ao nevão que caiu durante a noite.

Alguns passageiros chegaram a ficar três horas dentro das aeronaves. Por volta das 09:30, o aeroporto acabou por encerrar temporariamente.

O Reino Unido enfrenta uma vaga de frio durante todo o fim de semana. Os serviços meteorológicos do país emitiram alertas amarelos até segunda-feira, devido ao frio, neve e gelo. As temperaturas podem chegar aos -10ºC.