Polícia alemã detém 25 pessoas por planearem golpe de Estado

A polícia alemã deteve 25 pessoas acusadas de planear um golpe de Estado no país. Entre elas está um conhecido Chef e um ex-polícia negacionista da covid-19.

Estrela da cozinha gourmet alemã, Frank Heppner, foi detido esta quarta-feira num luxuoso resort de ski na Áustria, onde trabalhava. Do grupo de neonazis e pessoas com ligações à extrema-direita fazem ainda parte um ex-polícia negacionista da pandemia – que em tempos foi responsável pela proteção de comunidades judaicas – e uma juíza.

Um dos cabecilhas do grupo era um homem de 71 anos, com laços à nobreza e antepassados que governaram parte de um estado, no centro leste da Alemanha. Era apontado pela rede criminosa como o futuro líder do país.

O grupo recusa a Constituição que entrou em vigor depois da II Guerra Mundial e acredita que o Estado alemão moderno é ilegítimo. O plano para o golpe de Estado passava por uma série de ataques armados e pela invasão do Parlamento.

No total, 25 pessoas – incluindo três estrangeiros - estão acusadas de planear um golpe de Estado no país. A mega operação das autoridades reuniu mais de três mil agentes e buscas em 130 locais.